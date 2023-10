Jolien Boumkwo ziet opvallende invalbeurt op de horden beloond met Europese atletiekprijs

BEKIJK: kogelstootster Boumkwo werkt in jogtempo de 100 meter horden af

Ook prijzen voor Ingebrigtsen en Bol

In jogpas over elke horde gaan gevolgd door een eindsprintje.



Het waren opvallende beelden van Jolien Boumkwo tijdens de Europabeker in Polen eind juni.

De kogelstootster moest op de 100 meter horden plots invallen, omdat Anne Zagré zich geblesseerd had.

De beelden van Boumkwo's prestatie gingen de wereld rond. Het leverde het Belgische atletiekteam ook nog 2 onverhoopte punten op in de Europabeker.

Boumkwo zelf houdt er nu ook een Europese atletiekprijs aan over: de Team Spirit Award.

"Super", reageert Boumkwo. "Ik vind het echt leuk dat mijn inspanning zo geapprecieerd wordt. Hopelijk inspireert het andere mensen."

De Noor Jakob Ingebrigtsen werd gisteren in Vilnius (Litouwen) verkozen tot Atleet van het Jaar. Hij is wereldkampioen op de 5.000 meter en wereldrecordhouder op de 2.000 meter.

Bij de vrouwen kreeg de Nederlandse Femke Bol de prijs. Zij is wereldkampioene op de 400 meter horden en 400 meter aflossing.