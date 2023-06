"This is not a joke": kogelstootkampioene Jolien Boumkwo gaat 100 meter horden wandelend afwerken

"This is not a joke" en "One for the team". Jolien Boumkwo kondigde haar deelname op de 100 meter horden aan met een stevige knipoog op Instagram.



"Voor mijn wedstrijd in het kogelstoten wist ik eigenlijk al dat ik de 100 meter horden zou lopen. Veel atleten wilden geen risico nemen, dus dan heb ik me maar opgeofferd", vertelt onze landgenote.



Doordat België nu toch kan deelnemen aan de 100 meter horden sprokkelt ons land sowieso een puntje in het klassement. Belangrijk in de strijd om het behoud in de hoogste afdeling.



"Het is puur om dat ene punt binnnen te halen. Als het uiteindelijk 1 punt scheelt in de eindstand is het ook stom om het niet te doen. Wie weet is er een valse start of valt er iemand over de horden, dan zouden we nog meer punten kunnen sprokkelen."