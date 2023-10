Olympisch kampioen Jakob Ingebrigtsen komt naar EK veldlopen in Brussel

De organisatie van het EK veldlopen in ons land kondigde de komst van Ingebrigtsen aan op Instagram. Het is een opsteker voor het EK want de olympische kampioen is toch een van de grote sterren in de atletiek op dit moment.

Ingebrigtsen is bovendien titelverdediger op het EK veldlopen. Hij won vorig jaar met gemak in Turijn, waar Isaac Kimeli brons pakte.

"Het wordt mijn eerste wedstrijd na het pisteseizoen", vertelt de Noor. "Ik weet dat Brussel waarschijnlijk modderig en zwaar wordt, maar dat deert me niet. Persoonlijk hoop ik wel dat het vriest."

Vorige week nog getuigde hij in een gezamenlijke column met zijn broers Henrik en Filip over het fysiek en verbaal geweld van vader-coach Gjert Ingebrigtsen, met wie de broers gebroken hebben.