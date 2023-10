Broers Ingebrigtsen breken stilte over breuk met vader/trainer: "Hij gebruikte fysiek geweld en bedreigingen"

Ruim een jaar na de breuk volgt nu meer uitleg. "Uit respect voor onze familie zijn we nooit in detail willen treden, maar we merken nu dat we de onderliggende omstandigheden voor de breuk niet kunnen achterhouden", klinkt het in de column.

"We zijn grootgebracht door een vader die fysiek geweld en bedreigingen gebruikte", luidt het.

"We voelen nog steeds dat de angst van onze kindertijd in ons leeft. We waren eraan gewoon geraakt, maar twee jaar geleden kwamen de fysieke straffen en agressie terug. Dat was de druppel. De situatie was ondraaglijk geworden. Toen hebben we besloten te breken met onze vader, en dus ook met onze coach."

Via zijn advocaat reageert vader Ingebrigtsen op het artikel.

"De statements zijn nergens op gebaseerd", klinkt het. "Ik heb nooit geweld gebruikt en het maakt mij diep ongelukkig dat we nu in de media valse beschuldigingen naar elkaar toe uiten."