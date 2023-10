Koen Naert warmt vlotjes op in Brugge richting marathon van New York

In de buurt van zijn persoonlijk record, dat sinds 2021 op 1u01'38" staat, kwam Koen Naert in Brugge niet. Dat was ook nooit de bedoeling.

Hij maakte er gewoon een doorgedreven training van in functie van zijn volgende marathon, op 5 november in New York. Daar probeert Naert beter te doen dan zijn achtste plaats in 2017, toen al een stuntprestatie.

Op de volledige marathon haalde Michiel Van Der Bauwhede het in 2u28'36". Bij de vrouwen won de Amerikaanse Christy Murphy in 3u04'10".