Michael Somers: "Het mondiale niveau op de marathon is enorm gestegen"

"Ik had me heel goed voorbereid. In Berlijn kreeg het droomscenario een sprookjeseinde, met één seconde overschot", glimlacht Somers. "Ik heb veel opgeofferd, dus dit voelt wel als een bekroning."

Veel overschot had Somers dus niet, maar goed: doelstelling behaald. Na Bashir Abdi en Koen Naerts is hij de 3e Belg die de limiet voor de Olympisch Spelen haalt. Als niemand nog sneller loopt, mag hij zijn koffers voor Parijs pakken.

In Vlaanderen kon ik geen ondersteuning meer krijgen, in Wallonië wel.

Somers stapte over van de Vlaamse naar de Waalse federatie en die keuze heeft hij zich nog niet beklaagd. "In Vlaanderen kon ik geen ondersteuning krijgen, in Wallonië wel. En ik heb ook een nieuwe coach gezocht. De marathon vereist professionaliteit."

Begin dit jaar liep Somers in Sevilla met 2u09'31" al een geweldige chrono bij zijn marathondebuut. Dat bevestigde hij onlangs in Berlijn met de olympische limiet. "Ik heb 2x een heel goeie voorbereiding gehad en dat heeft geresulteerd in 2 heel goeie marathons."

"Ik heb er bewust voor gekozen om niet naar het WK te gaan en in Berlijn vol voor de olympische limiet te gaan. Dat is de juiste keuze gebleken."