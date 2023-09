Olympisch 100m-kampioen Marcell Jacobs en vicekampioen Fred Kerley wisselen van coach richting Parijs 2024

Jacobs, die vandaag 29 jaar wordt, maakte vorige week bekend dat de samenwerking met coach Paolo Camossi stopte. Onder Camossi verraste Jacobs 2 jaar geleden met goud op de 100m en de 4x100m op de Olympische Spelen in Tokio.



Een jaar later werd hij ook wereldkampioen 60m en Europees kampioen 100m, maar de voorbije 2 seizoenen werd de Italiaan toch vooral geplaagd door spierblessures en kende hij enkele grote teleurstellingen. Zo raakte hij op het voorbije WK in Boedapest niet door de halve finales van de 100m. Met de aflossingsploeg won hij wel zilver.



Rana Reider is geen onbesproken blad. Reider hielp in het verleden de Canadese sprinter Andre de Grasse en de Amerikaanse hink-stap-springer Christian Taylor aan OS-goud. Maar dit jaar aanvaardde hij een voorwaardelijke schorsing van een jaar, na een onderzoek van het US Center for SafeSport naar beschuldigingen van seksueel geweld.



Hij erkende dat er sprake was van een "onevenwichtigheid" vanwege zijn status als coach in een "consensuele relatie met een belangrijke atlete".