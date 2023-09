Thomas Van der Plaetsen rukt op tweede dag van Decastar Talence nog op naar 6e plek

Na de eerste dag was Jente Hauttekeete zaterdag nog de beste Belg op een 5e plaats, maar op dag 2 moest hij wat terrein prijsgeven. Thomas Van der Plaetsen deed dan weer een inhaalrace en wipte van de 13e naar de 5e plek. Niels Pittomvils moest vrede nemen met de 9e stek.

Geen van de 3 Belgische tienkampers kwam in de buurt van zijn persoonlijk record, laat staan van de olympische limiet (8.460 punten). Van der Plaetsen is wel al geplaatst voor het EK van volgend jaar in Rome.