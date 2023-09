Tia Hellebaut wil Thomas Carmoy naar nieuwe hoogtes stuwen

Thomas Carmoy is de nummer 12 van de wereld in het hoogspringen. Omdat hij sinds het WK atletiek, vorige maand in Boedapest, zonder trainer zit, is hij naarstig op zoek.

Tia Hellebaut wil graag een samenwerking aangaan, op voorwaarde dat er financiële ondersteuning volgt vanuit Adeps, de Franstalige tegenhanger van Sport Vlaanderen.

Haar man en voormalige trainer Wim Vandeven zou mee op de trein springen en de trainingen uitstippelen.