Geen sprints meer voor Nederlandse wereldkampioene Dafne Schippers: "Race stopt hier"

In 2015 kroonde Schippers zich tot wereldkampioene op de 200m in een Europees record van 21"63. Op dat WK in Peking pakte ze ook zilver op de 100m. Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro snelde ze naar de zilveren medaille op de 200m. In 2017 volgde een tweede wereldtitel op die afstand in Londen, waar ze ook WK-brons veroverde op de 100m.



"Als atleet weet je dat deze dag zal komen, dat op een gegeven moment je carrière een moment in de tijd zal zijn - een verzameling herinneringen en hopelijk medailles", schreef Schippers bij een video met daarin verschillende hoogtepunten uit haar carrière.



"Vandaag heb ik besloten om de piste te verlaten om wat hierna komt te omarmen, maar niet zonder een enorm dankjewel te zeggen voor alle eindeloze steun. Het is een reis geweest zonder spijt."