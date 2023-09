Diamond League-finale: Jakob Ingebrigtsen loopt Europees record op de mijl, verrassingen op de 100 meter

Jakob Ingebrigtsen heeft in Eugene de finale van de Diamond League op de mijl gewonnen in een Europees record van 3'43"73. De Noor flirtte met het wereldrecord.

Behalve een Europees record liep Ingebrigtsen ook een Diamond League-record en een beste wereldjaarprestatie. Hij kwam net tekort voor het wereldrecord van de Marokkaan Hicham El Guerrouj, dat sinds 1999 op 3'43"13 staat. Ingebrigtsen loopt zondag nog de 3000 meter in Eugene.

Op de 400 meter horden maakte de Amerikaan Rai Benjamin indruk. Hij liep een beste wereldjaarprestatie en Diamond League-record van 46"39. Wereldrecordhouder Karsten Warholm leed een zeldzame nederlaag en was tweede in 46"53.

Op de 100 meter evenaarde de Amerikaan Christian Coleman de beste wereldjaarprestatie van 9"83. Hij was twee honderdsten sneller dan wereldkampioen Noah Lyles.

Ook bij de vrouwen sneuvelden er drie beste wereldjaarprestaties. Op de 3000 meter steeple liep de Bahreinse Winfred Mutile Yavi een beste wereldjaarprestatie van 8'50"66, de tweede tijd ooit gelopen.

In het hink-stap-springen zette de Venezolaanse wereldrecordhoudster Yulimar Rojas de verste afstand van 2023 neer met 15m35. In het kogelstoten deed de Amerikaanse Chase Ealey hetzelfde met 20m76.

Op de 100 meter won de Jamaicaanse Shericka Jackson in 10"70. De Amerikaanse wereldkampioene Sha'Carri Richardson was pas vierde in 10"80.

Thomas Carmoy was zaterdag de enige Belg in Eugene. Hij werd vijfde in het hoogspringen met 2m20. De winst ging naar de Zuid-Koreaan Sanghyeok Woo met 2m35. Zondag komt Ben Broeders nog in actie in het polsstokspringen.

Cynthia Bolingo zou de 400 meter lopen, maar geraakte niet in Eugene door een geweigerd visum.