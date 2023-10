Amerikaan wint WK Backyard Ultra met 108 rondjes, Merijn Geerts eindigt op 6 met 100 stuks

Geerts sneuvelt als laatste Belg, Amerikaan Lewis triomfeert

België had dit jaar grote hoop op de wereldtitel, want met Merijn Geerts en Ivo Steyaert stonden zaterdagochtend 2 ex-wereldrecordhouders aan de start.

Vorig jaar legden ze allebei 101 rondjes af, een record dat even later door de Australiër Phil Gore werd verbeterd tot 102 rondjes.



Van het duo moest Steyaert als eerste opgeven, na 80 rondes, goed voor 536 kilometer.

Frank Gielen is 8e geworden. Hij heeft het 97 rondes of 650 kilometer volgehouden. Een fikse verbetering van zijn persoonlijk record, dat op 67 rondes stond.



Merijn Geerts (met zijn 49 jaar de oudste van alle toppers) werd uiteindelijk de beste Belg, maar de wereldtitel zat er niet in. Hij was wel een van de 6 lopers die 100 rondjes konden afwerken (670 kilometer dus), maar bij zijn 101e rondje eindigde hij buiten tijd.



We gingen de nacht in met 2 lopers: uiteindelijk trok de Amerikaan Harvey Lewis aan het langste eind. Hij rondde zijn 108e lus, goed voor 724 km, de Canadese Oekraïner Ihor Verys maakte dat rondje niet af.



De Pool Bartosz Fudali ging met 103 ook voorbij het vorige wereldrecord. Hij eindigde derde na meer dan 5 dagen lopen.