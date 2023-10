De Memorial achterna: de IFAM-atletiekmeeting wijkt uit van Oordegem naar de Heizel

Na de Memorial Van Damme en de Nacht van de Atletiek is de International Flanders Athletics Meeting de grootste atletiekwedstrijd van het land.

Traditioneel gaat die in Oordegem door, maar daar wordt in 2024 de piste vernieuwd. En dus werd er gezocht naar een andere locatie. Die is nu gevonden op de Heizel in Brussel.

De IFAM vindt 2024 plaats op zaterdag 25 en zondag 26 mei. Die 26e mei is meteen ook de laatste kwalificatiedag voor het EK atletiek in Rome, van 7 tot 12 mei.

De IFAM krijgt vanaf volgend jaar ook een hogere status binnen World Athletics. Ze krijgt het 'Bronze Label', waardoor er meer rankingpunten te verdienen zijn en er automatisch ook sterkere atleten aan de start verschijnen.