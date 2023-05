Rani Rosius scherpt PR nog wat aan, verrassingsact Femke Bol staat er meteen

Rani Rosius heeft de smaak te pakken. 10 dagen geleden liep ze met 11"24 een persoonlijk record op de 100 meter, in Oordegem ging ze nog 4 honderdsten sneller.

"Ik had het niet verwacht", reageerde ze na haar 11"20. "Ik had op training namelijk een pijntje."

"Ik heb me al vaak afgevraagd waar mijn progressie zal stoppen, maar nu durf ik het niet meer te zeggen waar het eindigt."

Rosius getuigde hoe ze een winter zonder zorgen heeft gekend, een verklaring voor haar vooruitgang.

Al zat ze naar eigen zeggen in oktober diep. "Ik wil er niets over zeggen, maar gelukkig kon ik mijn trainingen afwerken. Dat was de enige reden waarvoor ik nog uit bed kwam."