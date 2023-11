Degradatiekandidaat Girona voert La Liga aan, met dank aan Guardiola en een ex-speler van Moeskroen

Met 31 op 36 is de ploeg uitstekend aan het kampioenschap begonnen. Vorig jaar eindigde Girona op de 10e plaats met 13 zeges op de teller, nu zit het al aan 10 overwinningen in 12 matchen.

Nu maakt Girona ook naam als voetbalstad. Na 12 speeldagen is Girona FC de numero uno van Spanje.

U kent de Catalaanse stad als trainingsoord voor wielrenners en triatleten. Of als luchthaven voor lagekostenmaatschappijen die u richting Barcelona willen loodsen.

De grote 3 in Spanje hebben hun start niet gemist. Real Madrid, Barcelona en Atletico Madrid staan bovenaan in het klassement van La Liga, maar niet helemaal bovenaan. De eerste plaats wordt momenteel bezet door Girona Futbol Club.

Het broertje van Pep Guardiola

"Pere Guardiola, de jongere broer van Barcelona-coryfee en City-coach Pep Guardiola , is aandeelhouder en bestuurslid van Girona", gaat Van Vaerenbergh voort.

Met 29 goals in 12 matchen valt er flink wat te beleven in Girona.

De man die de plannen uitvoert, is coach en oud-middenvelder Michel.

Met de groeten uit Moeskroen

Bekendste naam in de kern van Girona is die van Daley Blind. De Nederlandse international maakte vorige zomer de overstap van Bayern München.

Michael Van Vaerenebergh: "Marc Overmars en Mark van Bommel wilden hem naar Antwerp halen, maar Blind koos voor een enkeltje naar de Spaanse competitie. Waar hij nu met succes de driemansdefensie van Girona leidt."

Nog een Girona-speler die een belletje doet rinkelen: Aleix Garcia. In het seizoen 2019-2020 voetbalde de middenvelder voor Moeskroen, nu is hij een van de 11 doelpuntenmakers in Girona.

"Een echte Catalaan en een onmisbare pion van de ploeg", vertelt Van Vaerenbergh. "Met de aanvoerdersband als beloning."

"Samen met de Braziliaanse linksbuiten Savio laat Garcia Girona swingen."

Garcia kan ook het Spaanse elftal laten swingen. Bondscoach Luis de la Fuente riep hem vrijdag op voor EK-kwalificatiematchen tegen Cyprus en Georgië.

