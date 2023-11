De trein van revelatie Girona dendert ook tegen Rayo Vallecano onverbiddelijk door

Enkel Real Madrid kon Girona FC dit seizoen al voetje lichten. Rayo Vallecano stak de hand uit met een vroege goal voor Alvaro Garcia.

Girona had het moeilijk om daar iets tegenover te zetten. Zo het dan toch van zijn roze wolk donderen? Vallecano-doelman Dimitrievski deed daar alles aan.



Tot Artem Dovbyk iets voor de rust toch gelijk kon maken. Diezelfde Dovbyk lag ook aan de basis van de 1-2. Zijn schot werd gered, maar in de rebound kon Savio toch scoren.



Op dat moment een ietwat gevleide voorsprong, want Vallecano had daarvoor nog onder meer de paal geraakt. De thuisploeg bleef het proberen tot het laatste fluitsignaal, zonder succes.



Girona blijft ook na deze speeldag aan de leiding en kan met een grote glimlach de interlandperiode aanvatten.