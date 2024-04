Over Rode Duivels, immense populariteit en zijn toekomst: Bilal El Khannouss pareert alle vragen in Extra Time

Geliefd bij de Genkse fans, gegeerd op de transfermarkt én bijna aanbeden in Marokko. En ook aan de tafel van Extra Time liet Bilal El Khannouss zich opmerken. De sierlijke middenvelder mengde zich vlot in elke discussie en ging geen vraag uit de weg. "Maar een transfer? Nog vier matchen en dan zien we wel", zet hij onze analisten toch een hak.

"Ik was er een paar maanden geleden over bezig", haalt de 19-jarige Marokkaan zijn schouders op. "Toen zei iemand dat er spelers zijn met goede cijfers, maar in het spel weinig hielpen. Al vind ik dat ik betere statistieken moet halen met de kwaliteiten die ik heb."

"Een mooie stap, zeker omdat het een uit mijn comfortzone was", vertelt hij erover in Extra Time. En een keuze die de frivole middenvelder geen windeieren heeft gelegd.

Sonck is niet recent fan geworden van El Khannouss. Als coach van de U19 Duivels polste hij of spelen voor België een optie was.

"Ik heb hem proberen te overtuigen om voor de Rode Duivels te kiezen met mijn Genks verleden", deelt de ex-spits. "Maar hij vertelde me dat hij voor zijn hart koos. Dat vind ik leuk. Ik heb liever dat je direct bent."

En ook in het land van zijn hart, Marokko, zijn de supporters helemaal weg van zijn mindset en manier van voetballen.

"Het is er soms écht overdreven", lacht hij er zelf om. "Ik krijg enorm veel liefde van het volk. Ik vind het wel leuk dat ik mensen blij kan maken met een foto, soms is het ook minder leuk tijdens het eten."



Kan ik over straat lopen in Marokko? "Op sommige plaatsen niet. In het toeristische Marrakesh was het geen probleem, maar in Tanger was het ongelooflijk. Overal moest ik foto's nemen met fans."