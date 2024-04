BEKIJK - Denver bezorgt James snelste exit in NBA-play-offs, Messi supportert vergeefs voor Miami

"De belangrijkste match van het seizoen", noemde LeBron James de vijfde partij tussen de Nuggets en de Lakers. Maar het werd de laatste. Op 3,6 seconden van het einde maakte Jamal Murray de winnende basket.



Murray, die speelde met een lichte kuitblessure, kwam tot 32 punten. Hij zorgde met 2 vrijworpen ook al voor 106-106 op een kleine halve minuut van het einde.



De Lakers vochten voor wat ze waard waren: James had 30 punten en 11 assists, Anthony Davis deed daar 17 punten en 15 rebounds bij.



Maar het was niet genoeg. De quarterstanden bewijzen hoe close het was: 28-24, 22-29, 31-26, 27-27. 16 keer veranderde de leiding van kant.



Bij de Nuggets kwam Nikola Jokic bijna tot een 19e "triple double" in de play-offs met 25 punten, 20 rebounds en 9 assists. Maar de held was Murray, die tegen het advies van zijn coach in toch wilde spelen. "Ik ben blij dat ze naar mij geluisterd hebben." In Game 2 gooide hij ook al een "buzzer beater" binnen.



Vorig jaar wipte Denver LA in de finale van de Western Conference.



Nooit ging LeBron James er sneller uit in de play-offs. In 21 NBA-seizoenen haalde hij 17 keer de eindronde. In 2021 verloor hij in de eerste ronde met LA tegen Phoenix na 6 duels. Nu waren het er dus maar 5. Denver speelt in de volgende ronde tegen Minnesota.