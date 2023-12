BEKIJK: Revelatie Girona legt ook grootmacht Barcelona over de knie in wervelende wedstrijd met 6 goals

FC Barcelona einde 2 - 4 Girona FC 12' - Doelpunt - Artem Dovbyk (0 - 1) 19' - Doelpunt - Robert Lewandowski (1 - 1) 40' - Doelpunt - Miguel Gutiérrez (1 - 2) 64' - Geel - Daley Blind 65' - Verv. Andreas Christensen door Alejandro Balde 65' - Verv. João Félix door Lamine Yamal 65' - Verv. Raphinha door Ferran Torres 73' - Verv. Artem Dovbyk door Cristhian Stuani 78' - Verv. Viktor Tsyhankov door Portu 78' - Verv. Yan Couto door Valery Fernández 80' - Verv. Pedri door Fermin Lopez 80' - Doelpunt - Valery Fernández (1 - 3) 87' - Verv. Ivan Martin door Jhon Solís 90+2' - Doelpunt - Ilkay Gündogan (2 - 3) 90+5' - Doelpunt - Cristhian Stuani (2 - 4) 90+6' - Geel - Cristhian Stuani 90+8' - Geel - Ronald Araújo LaLiga EA Sports - speeldag 16 - 10/12/23 - 21:02 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 12' Artem Dovbyk 0 - 1 Artem Dovbyk 12' 19' Robert Lewandowski 19' Robert Lewandowski 1 - 1 40' Miguel Gutiérrez 1 - 2 Miguel Gutiérrez 40' 80' Valery Fernández 1 - 3 Valery Fernández 80' 90+2' Ilkay Gündogan 90+2' Ilkay Gündogan 2 - 3 90+5' Cristhian Stuani 2 - 4 Cristhian Stuani 90+5'

Het sprookje krijgt een volgende hoofdstuk. Girona is opnieuw de alleenheerser in La Liga na een spectaculaire zege in Barcelona. De seizoensrevelatie had geen schrik van de Catalaanse grootmacht en overkwam een snelle gelijkmaker van Lewandowski. Een slot met drie goals kleurde een aangenaam kijkstuk. Stuani deed uiteindelijk het licht uit voor de landskampioen.



Het bescheiden applaus in het Montjuic na het laatste fluitsignaal was op zijn plaats.

Girona FC schrijft dit seizoen een Leicesteriaans sprookje in de Spaanse hoogste klasse. Dat kreeg een vervolg op het veld van Barcelona.

Al vroeg in de wedstrijd werd Dovbyk met een splijtende pas de diepte ingestuurd. Een goedgeplaatste knal later voelde de thuisploeg dat het geen cadeautjes zou krijgen vanavond.

Maar de mannen van Xavi knokten zich wel weer in de partij. Lewandowski - die niet meer de doelpuntenmachine van weleer is dit seizoen - toonde op hoekschop dat hij zijn neus voor goals niet helemaal verloren is.

De Pool klom het hoogst en mikte raak. Bij Girona wist trainer Michel dat de landskampioen aasde op meer dan een gelijkspel.

Barcelona duwde door, maar beet zijn tanden stuk op een volwassen voetballende tegenstander. Félix, Raphinha, Torres en Lewandowski: stuk voor stuk konden ze het net niet doen trillen.

Wanneer Gutierrez nog voor rust uitpakte met een knappe punter, ging Barça met bedenkelijke blikken de kleedkamer in.

Voor de bezoekers moest niets meer. Zij lieten de Catalanen voorzichtig opbouwen, zonder groot gevaar.

Tien minuten voor tijd bedankte Fernandez Koundé voor stuntelig verdedigen. Hij legde de wedstrijd in een beslissende plooi.

