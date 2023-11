Real Madrid speelt leidersplaats kwijt aan revelatie Girona na scoreloos gelijkspel tegen Rayo Vallecano

Wie had hierop durven te wedden voor het seizoen begon?

Na 12 speeldagen staat Girona aan de leiding van La Liga. De seizoensrevelatie profiteerde dit weekend van duur puntenverlies van Real Madrid, dat op 0-0 bleef steken tegen Rayo Vallecano.



De Madrilenen waren duidelijk de betere ploeg en monopoliseerden de bal, maar scoren lukte voor de verandering zeer moeilijk. Een tekenende statistiek: Real schoot 22 keer naar doel, Rayo geen enkele keer tussen de palen.

Zelfs geen succes voor Bellingham, dus. Die het publiek bij momenten wel charmeerde met enkele stijlvolle acties (zie hieronder).

En wanneer de thuisploeg dan toch scoorde - tijdens een dominant slotoffensief - via de onvermijdelijke Vinicius Junior werd het doelpunt alsnog afgevlagd. Het geluk was duidelijk niet aan de zijde van de Koninklijke, dat zijn leidersplaats in Spanje kwijt is.