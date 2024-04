Real Madrid, met Courtois in selectie, treft Bayern München: "Zwak in Bundesliga, maar heel sterk tegen Arsenal"

Rentree van Thibaut Courtois komt dichterbij

Staat Thibaut Courtois dinsdag tussen de palen? Coach Carlo Ancelotti had donderdag al laten verstaan dat de nummer 1 weer fit is en volgend weekend zou kunnen spelen in La Liga tegen Cadiz.



Real kan dan kampioen worden, maar eerst wacht nog de heenmatch in de halve finales van de Champions League.



Bayern München is gastheer en Courtois zit alvast in de selectie van de Koninklijke. De kans is evenwel groot dat doublure Andrij Loenin zijn stek in doel voorlopig nog bewaart.