Erwin Vervecken over EK gravel: "Hadden op Wout of Mathieu gehoopt, maar er is genoeg schoon volk over"

Het succes van het EK en BK gravel van zondag ligt voor een groot deel in handen van organisator Erwin Vervecken. De ex-veldrijder is er gerust op dat het een mooi evenement zal worden.

"Het is een prachtig parcours, wat niet zo moeilijk is want het Meerdaalbos en bij uitbreiding het Zoniënwoud zijn een walhalla voor gravelrijders."

Niet alleen de profs, maar liefhebbers uit alle categorieën worden op hun wenken bediend. "De lussen zijn zo uitgetekend dat je eigenlijk niet gedubbeld kunt worden. Tenzij je lek rijdt, wat in het gravelrijden wel eens kan gebeuren."

Volgens Vervecken is de organisatie "makkelijker dan een wegkoers". "Je hoeft bijvoorbeeld minder seingevers in te zetten. Er zijn wel veel kleine paadjes, maar er hoeft niet op elke boswegel iemand te staan."

Vervecken is dan ook niet aan zijn proefstuk toe. "Ik ben manager van de UCI World Series gravel. Eind 2019 heb ik al bij hen aangeklopt."

Dit EK/BK is in ieder geval een goeie test met het oog op het WK van 2024, dat ook in België plaatsvindt. "Dan krijgen we grotendeels hetzelfde parcours, alleen in de omgekeerde richting."