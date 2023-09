Uw gids voor het EK/BK gravel: programma, parcours, deelnemers en livestream

Oud-Heverlee is dit weekend de place to be voor alle gravelfanaten. Op zondag wordt er voor het eerst het BK en EK gravel georganiseerd. Welke rol de regenboogtrui zal spelen, hoe het parcours eruit zal zien, waar u alles zult kunnen volgen en bekijken en wie er zal meedoen, leest u hieronder in onze gids.

EK, BK en een beetje WK

Niet één, maar twee primeurs. In Oud-Heverlee wordt dit weekend voor het eerst het EK gravel georganiseerd. Voor de thuisrijders is er nog een extraatje voorzien. Het eerste EK is meteen ook het eerste BK gravel. Komt er een landgenoot als eerste over de finish zondag, dan mag hij/zij zowel de Belgische driekleur als de Europese kampioenentrui mee naar huis nemen. Toch zal ook de regenboogtrui in het achterhoofd van enkele deelnemers spelen. Het EK/BK dient ook als testcase voor het wereldkampioenschap - dat op exact hetzelfde parcours verreden zal worden - van volgend jaar.

Gianni Vermeersch is de regerende wereldkampioen gravel.

Deelnemers

Gianni Vermeersch is de regerende wereldkampioen gravel - de allereerste ooit trouwens - en kan daar in eigen land ook nog eens een Europese en/of Belgische titel aan toevoegen. Al zal Vermeersch dan wel moeten afrekenen met een sterk deelnemersveld. Hij is niet de enige landgenoot met naam die aan de start staat. Ook profrenners als Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet en Thibau Nys komen proeven van de "nieuwe" discipline. Philippe Gilbert, Bert De Backer en Jan Bakelants zijn geen prof meer, maar zetten hun liefde voor het wielrennen verder op een gravelfiets. Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout vertegenwoordigen dan weer de crossers. Samen met Nederlandse gravelspecialisten als Niki Terpstra, Jasper Ockeloen en Laurens ten Dam. En last but not least rijdt ook onze reporter Bavo Mortier mee. Volg zijn race op de voet op onze socialemediakanalen.

Philippe Gilbert.

Ook bij de vrouwen heel wat toppers uit het veldrijden op de afspraak. Fem van Empel, Yara Kastelijn en Sanne Cant doen een gooi naar roem op de gravelfiets. Zij moeten afrekenen met specialisten zoals wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot, de Duitse Jade Treffeisen (4e op het WK) en Nederlanders Paulina Rooijakkers en Tessa Neefjes. Nog Nederlandse kwaliteit op grindwegen: sprintbom Lorena Wiebes maakt voor een dagje de overstap van het wegwielrennen. Kan de ploeggenote van Lotte Kopecky bij SD Worx haar pk's kwijt op deze ondergrond?

Parcours

De Brabantse Wouden zijn het decor van dit kampioenschap. Met het begin- en eindpunt aan het Zoet Water in Oud-Heverlee. Het parcours is opgedeeld in een grote en een lokale lus. Samen goed voor een dikke 75 kilometer met 44 kilometer onverharde wegen, 15 kilometer autoluwe betonbaantjes, 6 kilometer kasseien, 12 kilometer geasfalteerde wegen en 710 hoogtemeters. De lokale ronde (van 28 km) loopt onder meer door het Meerdaalwoud en Heverleebos. De grote lus (van 47 km) heeft dan weer twee pittige beklimmingen in pacht en gaat langs Vossem en Tervuren tot aan Jezus-Eik en terug langs Loonbeek en Sint-Agatha-Rode naar het Zoet Water.

mannen vrouwen Elite 159 km (2 lokale + 1 grote + 2 lokale) 131 km (2 lokale + 1 grote + 1 lokale) Junioren 103 km (2 lokale + 1 grote) 56 km (2 lokale) U17 56 km (2 lokale) 56 km (2 lokale)

Naargelang de categorie doen de renners of rensters een combinatie van een aantal lokale en grote lussen.

Zo rijden de elite mannen eerst twee lokale ronden, om dan over te gaan tot de grote lus en af te sluiten met nog twee lokale ronden. Eenmaal terug aan het Zoet Water, zou er 159 kilometer op de teller moeten staan.

De vrouwen elite sluiten af met een lokale ronde minder en komen zo aan een traject van 131 kilometer. Wilt u een impressie van het bosachtige landschap? Kijk dan hieronder naar de parcoursverkenning met Bavo en Bert.

Programma & live op Sporza

De organisatie van het EK/BK gravel houdt er een strak tijdschema op na. Zo beginnen de elite mannen zondag 1 oktober al om 12 uur aan hun race, amper een minuut later weerklinkt ook het startschot van de elite vrouwen. Verder vertrekken de junioren mannen om 12.10 uur, de U17 mannen om 12.13 uur, gevolgd door de junioren en U17 vrouwen om 12.14 uur. In deze vier categorieën komen er enkel Belgische deelnemers/deelneemsters aan de start. Tussen de zes officiële categorieën vertrekken ook de verschillende recreatieve leeftijdscategorieën. Sporza is er live bij . We volgen het kampioenschap van start tot finish in onze liveblog. Vanaf 14.35 uur kunt u op VRT 1 en met een livestream in onze app kijken naar de rechtstreekse uitzending. Bent u zelf onderweg? Geen zorgen: ook Radio 1 vertelt u alles over het BK/EK.