Stuyven zonder grote ambitie op EK gravel: "Benieuwd wat ik kan tegen renners als Nys, Merlier, Vermeersch"

Maar ook recreanten zijn dus meer dan welkom. Zoals Elke Bleyaert, de vrouw van Stuyven en de oprichter van The Women Peloton. "Ik ging eigenlijk vooral meedoen voor het plezier, maar de spanning stijgt toch. Blijkbaar kan je ook Belgisch of Europees kampioen worden in je leeftijdscategorie, dus de spanning stijgt toch."

Verkoop van gravelfietsen zit in de lift: "De mountainbike wordt een beetje vergeten"

Inschrijven voor de rit kan niet meer want het EK/BK is volledig volzet. Dat komt door de populariteit van het gravellen. Dat merkt ook Niels Albert, ex-veldrijder en nu eigenaar van een fietsenwinkel.

"De mountainbike wordt een beetje vergeten. In de verkoop gaat het een beetje meer naar gravelfietsen. En het is ook gewoon leuk. Je ontdekt andere paadjes en zit een beetje meer in de natuur. Zelfs voor mij is het een openbaring na al die jaren."