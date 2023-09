Bondscoach Sven Vanthourenhout over wegritten op EK: "Nervositeit zal voor vermoeidheid zorgen"

"Het is vooral het circuit op zich: de afwisseling van smalle en bredere wegen, het gevecht om voorin te zitten, constant dat positioneren. Vooral dat zal op het einde de doorslag geven. Die opeenstapeling van nervositeit zal voor vermoeidheid zorgen diep in de finale."

"Dat extra stukje maakt het lastiger, maar het is niet dat wat per se het verschil zal maken. Deze renners zijn veel meer gewoon dan de VAM-berg", leest Vanthourenhout de lokale ronde.

De EK-omloop bestaat voor een groot deel uit een lokaal circuit op de VAM-berg, de voormalige afvalbelt die voor dit EK een stukje hoger werd: in het verleden ging de weg tot 48 meter hoogte, voortaan is dat 63 meter.

De wind blaast niet meer zo hard als in de tijdritten van woensdag, maar toch hou je altijd in het achterhoofd dat je op Nederlandse wegen koerst. Dat zorgt automatisch voor een zekere spanning in het peloton.

De vrouwen starten zaterdag vanuit Meppel, de mannen zondag vanuit Assen. Nadien wacht een aanloopstrook richting het lokale circuit.

"Over typische wegen zoals we die kennen uit de Nederlandse koersen", schat Vanthourenhout de aanloop in. "Van breed naar smal, dorpjes in en uit. Wie koersen in Nederland kent, weet dat het gevaar op waaiers altijd achter één of andere bocht kan liggen."

De vrouwen elite rijden zaterdag 131 kilometer: 62 kilometer aanloop, gevolgd door vijf lokale ronden op de VAM-berg.

Bij de mannen elite is de aanloop een stuk langer: 115 kilometer. Nadien volgen nog zes ronden op het VAM-circuit, goed voor een totaal van 199 kilometer.