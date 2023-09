Zondag wordt in ons land het allereerste BK en EK gravel georganiseerd. De discipline is razendsnel hyperpopulair gewonnen en wint ook in Europa meer en meer terrein. In Amerika zal men zeggen dat zij aan de bakermat liggen van de gravelscene met Unbound Gravel als pronkstuk. Jan Bakelants nam begin juni deel aan de zwaarste graveltocht in de wereld en Ruben Van Gucht zat in zijn zog. Een videoverslag kunt u zondag in Sporza op VRT 1 bekijken vanaf 13.30 u.