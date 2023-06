Jan Bakelants brengt loodzware Unbound Gravel (330 kilometer) tot een goed einde met 14e plek

clock 23:46 23 uur 46. Bakelants eindigt op plek 14. Na 10 uur 47 minuten en 59 seconden is Jan Bakelants verlost van zijn helse gravelonderneming. Onze landgenoot parkeert zichzelf op een mooie 14e plek. Op iets meer dan 40 minuten van triomfator Swenson. . Bakelants eindigt op plek 14 Na 10 uur 47 minuten en 59 seconden is Jan Bakelants verlost van zijn helse gravelonderneming. Onze landgenoot parkeert zichzelf op een mooie 14e plek. Op iets meer dan 40 minuten van triomfator Swenson.

clock 23:22 De zegefoto. 23 uur 22. De zegefoto

clock 22:45 22 uur 45. Amerikaan Swenson haalt het! Niet ex-profs Laurens Ten Dam, Petr Vakoc of Peter Stetina, maar de Amerikaan Keegan Swenson heeft zich tot winnaar gekroond van de Unbound Gravel. In een sprint van stervende zwanen haalde Swenson het voor Vakoc en Morton. Ten Dam eindigde 4e. Op de aankomst van Jan Bakelants is het nog even wachten. Daarnet lag hij op schema voor de 14e plek. . Amerikaan Swenson haalt het! Niet ex-profs Laurens Ten Dam, Petr Vakoc of Peter Stetina, maar de Amerikaan Keegan Swenson heeft zich tot winnaar gekroond van de Unbound Gravel.



clock 22:43 22 uur 43. Donder en bliksem. Alsof de modder het nog niet lastig genoeg maakte, wachten in aankomstplek Emporia apocalyptische omstandigheden met donder en bliksem. . Donder en bliksem Alsof de modder het nog niet lastig genoeg maakte, wachten in aankomstplek Emporia apocalyptische omstandigheden met donder en bliksem.

clock 22:41 22 uur 41. Nog 35 km voor Bakelants. De helse onderneming is bijna achter de rug voor Bakelants. Hij blijft de 14e plek bezetten, maar kan wel nog een positie opschuiven. 40 minuten voor Bakelants komen nog 7 renners in aanmerking voor de triomf; Ten Dam, Stetina, Vakoc, Swenson, Finsterwald, Boswell en Morton. . Nog 35 km voor Bakelants De helse onderneming is bijna achter de rug voor Bakelants. Hij blijft de 14e plek bezetten, maar kan wel nog een positie opschuiven.



clock 20:55 20 uur 55. Bakelants verliest wat terrein. Op 60 kilometer van het einde is er een einde gekomen aan de opmars van Jan Bakelants. Hij rijdt moederziel alleen rond op de 15e plaats. De top 10 lijkt een natte droom, want de achterstand op de 10e bedraagt nu 10 minuten. In de strijd voor de zege bikkelen nog altijd 8 koplopers met elkaar. Onder meer Ten Dam, Vakoc en Stetina maken nog kans op de oppergaai. . Bakelants verliest wat terrein Op 60 kilometer van het einde is er een einde gekomen aan de opmars van Jan Bakelants. Hij rijdt moederziel alleen rond op de 15e plaats.



clock 18:58 18 uur 58. Bakelants schuift op naar 13e plek. Jan Bakelants lijkt zijn race perfect ingedeeld te hebben. Waar hij na een kwart wedstrijd nog in 24e stelling lag, is Bakelants nu opgerukt naar de 13e plaats. Ons gewaardeerd lid van Wielerclub Wattage voert halfweg een groep achtervolgers aan en krijgt de top 10 in het vizier. Zijn achterstand op de kopgroep is wel wat opgelopen: van 9 naar 12 minuten. Die kopgroep bestaat uit 8 renners: Laurens Ten Dam (Ned), Paul Voss (Dui), Lachlan Morton (VS), Peter Stetina (VS), Petr Vakoc (Tsj), Ian Boswell (VS) ,Keegan Swenson (VS) en Russell Finsterwald (VS). . Bakelants schuift op naar 13e plek Jan Bakelants lijkt zijn race perfect ingedeeld te hebben. Waar hij na een kwart wedstrijd nog in 24e stelling lag, is Bakelants nu opgerukt naar de 13e plaats.



clock 18:57 Meervoudig winnaar Ted King moest meer dan 10 km wandelen na materiaalpech . 18 uur 57. Meervoudig winnaar Ted King moest meer dan 10 km wandelen na materiaalpech

clock 17:50 17 uur 50. Titelverdediger op halfuur. Ivar Slik zal zichzelf niet opvolgen in het slijk van de Unbound Gravel. De Nederlander heeft al meer dan een halfuur achterstand aan zijn broek, goed voor een voorlopige 59e plek. . Titelverdediger op halfuur Ivar Slik zal zichzelf niet opvolgen in het slijk van de Unbound Gravel. De Nederlander heeft al meer dan een halfuur achterstand aan zijn broek, goed voor een voorlopige 59e plek.

clock 17:09 17 uur 09. Bakelants doet mee voor top 15. Na 126 kilometer cirkelt Bakelants rond de 16e positie, op een negental minuten van de kopgroep. "Jeanke" bevindt zich in het gezelschap van onder anderen Kiel Reijnen, ex-renner van Trek-Segafredo. . Bakelants doet mee voor top 15 Na 126 kilometer cirkelt Bakelants rond de 16e positie, op een negental minuten van de kopgroep.



clock 16:53 Beelden van het modderspektakel bij de vrouwen. 16 uur 53. Beelden van het modderspektakel bij de vrouwen

clock 16:43 16 uur 43. 8 leiders. Laurens Ten Dam is de eenzame achtervolger op een kopgroep met 20 sterke beren. Onder meer ex-profs Vakoc, Voss, Stetina en Boswell zitten nog helemaal voorin. Van Jan Bakelants is in de top 13 voorlopig geen spoor. . 8 leiders Laurens Ten Dam is de eenzame achtervolger op een kopgroep met 20 sterke beren. Onder meer ex-profs Vakoc, Voss, Stetina en Boswell zitten nog helemaal voorin.



clock 16:24 16 uur 24. 90 van de 330 km achter de rug. De eerste 30 renners hebben Bee-Yotch hill net getemd. Dat is een beklimming van 6 kilometer met een steil eerste stuk. Uitkijken waar Jan Bakelants zich bevindt bij het volgende meetpunt. . 90 van de 330 km achter de rug De eerste 30 renners hebben Bee-Yotch hill net getemd. Dat is een beklimming van 6 kilometer met een steil eerste stuk.



clock 16:23 16 uur 23. Heeft Zonneveld knieschijf gebroken? Zonneveld kwam nog voor halfweg ten val en is al onderweg naar het ziekenhuis. "Om te kijken of mijn knieschijf niet gebroken is", schrijft de Nederlander op Twitter. . Heeft Zonneveld knieschijf gebroken? Zonneveld kwam nog voor halfweg ten val en is al onderweg naar het ziekenhuis. "Om te kijken of mijn knieschijf niet gebroken is", schrijft de Nederlander op Twitter.

clock 16:07 Zonneveld geeft op na een val. 16 uur 07. Zonneveld geeft op na een val

clock 15:36 De namen van de koplopers (klik op de tweet). 15 uur 36. De namen van de koplopers (klik op de tweet)

clock 15:27 15 uur 27. Zonneveld. Bakelants voert een achtervolgende groep aan waarin ook de Nederlandse journalist Thijs Zonneveld aan boord is. Een top 10-plek lijkt voorlopig vrij ver weg voor beide heren. Maar er kan nog veel gebeuren op de smeuïge ondergrond. . Zonneveld Bakelants voert een achtervolgende groep aan waarin ook de Nederlandse journalist Thijs Zonneveld aan boord is.



clock 15:16 15 uur 16. Bakelants in 24e stelling. In extreem modderige omstandigheden ploetert Jan Bakelants na 1/5e wedstrijd in 24e positie. Zijn achterstand op een kopgroep van 11 renners bedraagt een negental minuten. In die leiderstroep vertoeven heel wat oud-renners met Paul Voss, Peter Stetina, Laurens Ten Dam, Petr Vakoc, Ian Boswell en offroad-specialist Lachlan Morton. . Bakelants in 24e stelling In extreem modderige omstandigheden ploetert Jan Bakelants na 1/5e wedstrijd in 24e positie.



clock 15:12 15 uur 12. Opgave Havik. Pech voor een Nederlandse outsider. Piotr Havik zag zijn derailleur afbreken door de vettige modder. Het betekent meteen het einde van zijn Unbound-avontuur. Havik maakte vorig jaar naam op het WK gravel. Hij eindigde toen als eerste niet-profrenner op de 12e plaats. . Opgave Havik Pech voor een Nederlandse outsider. Piotr Havik zag zijn derailleur afbreken door de vettige modder. Het betekent meteen het einde van zijn Unbound-avontuur.



