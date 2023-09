Niels Albert over groeiende populariteit van gravelbiken: "Ook voor mij is het een openbaring"

De verkoop van gravelbikes zit al enkele jaren in de lift, merkt Niels Albert. En dat zal er wellicht niet op minderen: dit weekend vindt in Oud-Heverlee het BK/EK gravel plaats, een voorproefje van het WK dat volgend jaar in dezelfde regio gereden wordt.

Ook de vrijheid is voor veel mensen een argument om voor een gravelfiets te kiezen. "Je ziet een kiezelwegje en je draait er gewoon in", klinkt het. "Ik heb sinds kort zelf ook een gravelbike en plots kom ik vlak bij huis op paadjes waar ik nog nooit ingedraaid was. Ook voor mij is het na zoveel jaar een openbaring."

Niels Albert zit nog een reden voor de populariteit van het gravelrijden. "Je kunt er als amateur gewoon samen aan de start staan met wereldtoppers zoals een Wout van Aert. Dat is voor de deelnemers al een belevenis op zich, om in dezelfde sfeer en door diezelfde mensenmassa te kunnen rijden."

Albert maakte zelf naam in het veldrijden. Maar wat is precies het verschil tussen een gravelbike en een crossfiets? "Op een gravelbike kun je nog iets bredere banden zetten. En het is ook iets comfortabeler dan een crossfiets. Een gravelbike is dan weer niet vinnig genoeg om competitie cyclocross mee te rijden."



En het prijskaartje van zo'n fiets? "Een gravelbike is niet per se duurder. Het begint in onze winkel vanaf 1.700 à 1.800 euro. En er zijn ook merken die een mix van beiden hebben, zodat je kunt kiezen of je er een koersband of een gravelband oplegt. Er is voor ieder wat wils."