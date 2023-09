Keert Axel Witsel nog terug naar Luik? "Standard zit nog in mijn achterhoofd"

Na een moeizaam seizoensbegin heeft Axel Witsel toch weer zijn basisplaats veroverd in het elftal van Atletico Madrid.

Deze week speelde hij 75 minuten mee in de Champions League-match tegen Lazio. Als kniekwaaltjes meevallen, maakt hij morgen ook minuten tegen aartsrivaal Real Madrid.

Maar de 34-jarige middenvelder denkt ook al aan de toekomst. Na een carrière die hem van Luik naar Lissabon bracht en van Sint-Petersburg over China en Dortmund naar Madrid, klinkt een terugkeer naar de stad aan de Maas stilaan aanlokkelijk.

Witsel nam recent ook al afscheid van de Rode Duivels om zich volledig te kunnen focussen op het clubvoetbal. Ex-internationals als Toby Alderweireld, Simon Mignolet en Nacer Chadli hebben aangetoond dat een overstap naar de Jupiler Pro League een logische volgende stap kan zijn.

"Ik concentreer me voorlopig gewoon op dit seizoen", vertelt hij aan Eleven. "Ik heb nog een contract van één jaar. Je weet nooit wat er op het einde van het seizoen zal gebeuren."

"Of het een optie is om terug te keren naar Standard? Vroeger zei ik altijd resoluut neen, maar nu zit het toch wel in mijn achterhoofd", aldus de middenvelder.