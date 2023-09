Standard kan weer iets rustiger ademen dankzij eerste zege van het seizoen bij Eupen

Eupen - Standard in een notendop:

Dubbele opdoffer voor Eupen net voor de rust

Nieuwkomer Djenepo liet flitsen van zijn klasse zien:

Bodart en Sowah stellen de Luikse zege veilig

De plotse dubbele voorsprong zorgde voor wat laksheid bij Standard bij de start van de tweede helft. Na slordig Luiks balverlies kwam Charles-Cook plots oog in oog met Bodart. Die was gelukkig voor de bezoekers wél bij de pinken en voorkwam de aansluitingstreffer.



Standard trok gaandeweg het laken weer naar zich toe en twinig minuten voor het einde kwam Kanga dicht bij de 0-3. Slonina stak er een stokje voor. Vijf minuten later was het wél raak voor de bezoekers. Op aangeven van Canak werkte Club Brugge-huurling Sowah zijn eerste voor Standard in doel.



Wedstrijd gespeeld, of zo leek het toch. Maar Standard bracht zichzelf in de slotfase nog in de problemen. Na balverlies van de dramatisch ingevallen Balikwisha maakte Finnbogason er 1-3 van. In de extra tijd zorgde Paeshuyse zelfs nog voor de aansluitingstreffer, maar zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel.



Standard kwam zo nog goed weg, maar het werd toch een einde in mineur toen Alzate nog een tweede gele kaart pakte voor een opzichtige fopduik in de zestien. De overwinning kwam niet meer in het gedrang, na ruim 104 (!) minuten was de eerste driepunter van het seizoen binnen voor Standard.