Fellaini verlaat na vier jaar Chinese Shandong Taishan: "Zullen altijd zijn passie herinneren"

De prestaties van Marouane Fellaini in China verdwenen vaak in de schaduw, maar vielen allerminst te onderschatten.

In vier jaar tijd verzamelde de middenvelder 130 wedstsrijden, 51 goals en 8 assists. En won hij een landstitel en drie bekers. Het is dan ook groot nieuws dat Fellaini straks Shandong Taishan verlaat. Dat maakte de club bekend op Weibo (het Chinese Facebook).

"De wensen van de speler volledig respecterend zal Marouane Fellaini op het einde van het seizoen onze club verlaten, na onderhandelingen in goeie sfeer."

"We zullen ons altijd de passie van Fellaini herinneren. Afscheid nemen van een legendarische speler is niet eenvoudig, maar we zijn ervan overtuigd dat hij voor een perfect einde zal zorgen (het Chinese seizoen duurt nog enkele weken, red.). Marouane, onze eeuwige kapitein!"

Het is momenteel nog onduidelijk of de 35-jarige Fellaini stopt of op zoek zal gaan naar een nieuw sportief avontuur.

Enkele maanden geleden investeerde de Brusselaar alvast in tweedeklasser Royal Francs Borains, eerder deed hij hetzelfde bij Standard.