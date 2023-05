Officieel einde van de Gouden Generatie? Met Witsel is meer dan helft van basisploeg gestopt

Herinnert u zich nog dé referentiematch van de Gouden Generatie tegen Frankrijk, op het WK in 2018?

Het was enerzijds de grootste verwezenlijking, maar anderzijds ook de grootste teleurstelling van een uitzonderlijke generatie Rode Duivels.

Inmiddels zijn we 5 jaar later en veel schiet er van de basisploeg van toen niet meer over. Met het afscheid van Axel Witsel heeft meer dan de helft van het elftal officieel een punt gezet achter zijn internationale carrière.

Enkel sterkhouders Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen en Kevin De Bruyne blijven nog over. Ook Nacer Chadli heeft officieel nog geen afscheid genomen, maar dat lijkt niet meer dan een formaliteit binnenkort.

In de afgelopen jaren zetten ook andere boegbeelden als Vincent Kompany, Eden Hazard, Marouane Fellaini, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé een punt achter hun internationale loopbaan, of ze stopten met voetballen.