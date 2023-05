Axel Witsel kondigt afscheid aan bij Rode Duivels: "Na goed nadenken en veel emoties keuze gemaakt"

"Na goed nadenken en met veel emoties, heb ik besloten om op pensioen te gaan als international", laat de middenvelder van Atlético Madrid nu weten via Instagram.

Het nieuws komt niet als een verrassing. Witsel maakte geen deel meer uit van een verjongde selectie van Domenico Tedesco voor de interlands tegen Zweden en Duitsland in maart.

"Het was met grote trots dat ik mijn land de afgelopen vijftien jaar heb mogen vertegenwoordigen", gaat Witsel voort. "Nu is het belangrijk om meer tijd te besteden aan mijn familie en me op mijn club te focussen."

"Ik bedank iedereen die mij heeft laten bloeien onder het shirt van de Rode Duivels. Bedankt aan al mijn coaches, teamgenoten, en niet te vergeten de medische staf. Bedankt aan jullie supporters om mij te begeleiden tijdens mijn 130 Caps."

In zijn 130 optredens is het shirt van België, was Witsel goed voor 12 goals en 8 assists. Hij speelde met België 3 wereldkampioenschappen en 2 Europese kampioenschappen tussen 2014 en 2022.

Nu wenst hij de nieuwe generatie het beste: "Veel succes aan de nieuwe generatie waarvan ik zeker weet dat ze ons weer ongelofelijke momenten zullen bezorgen!"