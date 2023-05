Georges Leekens eert "geschenk" Axel Witsel: "Heel België zou dank u moeten zeggen"

Onder Georges Leekens werd zijn naam vanaf 2010 een zekerheid in de basiself. "Met weemoed", kijkt de voormalige bondscoach van de Rode Duivels naar het afscheid van Axel Witsel. "Hij was een fantastische kerel voor de groep en voor elke coach." "Hij was zeer intelligent en koos altijd de juiste positie. Of het nu op nummer 10 onder mij of op nummer 6 onder Marc Wilmots was, maakte hem niet uit. Als coach was dat een enorm geschenk." "Hij was echt iemand waarop je kon rekenen op én naast het veld. Een dragende speler. Hij viel nooit op, ook dankzij zijn zachte karakter."

Witsel zette zelf een stapje achteruit, zodat anderen er een voorwaarts konden nemen. Georges Leekens

Meer erkenning voor de voetballer en persoon Witsel is waar de voormalige T1 op hoopt. "Eigenlijk moeten we met heel België zeggen: "Dank u, Axel." We hebben dat misschien wel te weinig gedaan. Hij heeft enorm veel gegeven voor het Belgische voetbal. De afgelopen jaren werd te vaak gehamerd op zijn negatieve punten en te weinig op zijn kwaliteiten." Enorme wilskracht, intelligentie, leiderschap. Troeven die iedereen intussen kent van de middenvelder. Al vindt Leekens zijn altruïsme dé grote kracht van Witsel. "Hij gaf jongens vertrouwen om ze vooruit te helpen. Hij zette zelf een stapje achteruit, zodat anderen er een voorwaarts konden nemen. Daar gebruikte hij nooit grootspraak voor. Hij bood enkel een helpende hand."

10 jaar langer chouchou

"Wat Sergio Busquets doet voor Barcelona, kan Axel ook voor België." Het werd vrij snel duidelijk in welke lade Marc Wilmots de Belgische middenvelder had steken, toen hij overnam. Niet enkel de voorganger was verkocht, ook de bondscoaches na Georges Leekens waren gek van de krullenbol. Van bij zijn debuut als bondscoach – een gelijkspel tegen Montenegro in 2012 – koos hij dan ook resoluut voor Witsel in de basiself. Dat hij daar de komende 10 jaar nauwelijks zou verdwijnen, zorgde voor onbegrip bij een deel van de supporters. Maar voor de T1 van België bestond er nooit twijfel. Witsel était incontournable.

In een sterke ploeg is Witsel het ontbrekende puzzelstuk. Roberto Martinez