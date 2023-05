IN BEELD: De rijke interlandcarrière van Witsel bij de Rode Duivels in vijf momenten

2008: Debuteren en meteen scoren

Onder bondscoach René Vandereycken mag Witsel in 2008 debuteren tegen Marokko. Witsel valt aan de rust in voor Stijn De Smedt. De Rode Duivels staan op dat moment 0-2 achter en nog geen vijf minuten na zijn invalbeurt scoort de Luikenaar de aansluitingstreffer.

2017: Koning van de omhaal

Scoren deed Witsel nooit veel, maar doorheen zijn carrière maakte hij van de omhaal wel een van zijn handelsmerken. Zijn eerste scoorde hij voor Benfica in 2011 tegen Twente in de Champions League. Later scoorde hij er ook voor Zenit en Borussia Dortmund.

Ook bij de Rode Duivels, in de 9-0 overwinning tegen Gibraltar, scoorde Witsel een omhaal. In zijn Sclessin, nota bene. Die 9-0 is tot op heden nog steeds de grootste overwinning ooit van de Rode Duivels.