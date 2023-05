Vandenbempt zwaait Witsel uit: "Het voetbal evolueerde, maar hij bleef dezelfde speler"

Anderzijds is het niet verrassend dat hij zijn afscheid aangekondigd heeft. Het is een beslissing van het voortschrijdend inzicht van Witsel zelf. Het was zeer tekenend dat Tedesco hem niet opgeroepen had. En als je dan ziet hoe zijn opvolgers hem daar vervangen hebben, zag je dat de evolutie zich al ingezet had.

Enerzijds strookt het niet met wat zijn vader onlangs verkondigde. Enkele weken geleden vertelde hij nog dat Witsel zich nog steeds beschikbaar stelde voor de nationale ploeg, ontgoocheld was omdat hij er niet meer bij was en hoopte de volgende selectie toch weer een plekje te verzilveren.

Safety first

En toch was hij degene die door al zijn trainers genoot van het grootste respect. Hij was in het allerbeste België van 2018 dan ook een onmisbare schakel voor het evenwicht binnen de ploeg.

Ik heb het grootste respect en bewondering voor de carrière van Witsel. Maar zelfs in zijn betere jaren vroegen mensen zich af waarom hij steeds in de ploeg stond.

Waarom hij dan toch niet zo geweldig populair was? Neen, het was geen spectaculaire voetballer, zijn voetbalstijl oogde soms wat lijzig en hij pakte niet uit met grootspraak. Maar hij schikte zich wel perfect in de rol van wat er toen van de nummer 6 verwacht werd.

Die vereisten hebben de laatste jaren een stevige evolutie doormaakt en die stap heeft Witsel niet meer kunnen zetten. Daarvoor was zijn leeftijd gepasseerd.

Als je kijkt naar de voetballers die daar nu spelen – zoals Onana en Mangala – zien we toch meer energie, dynamiek en directheid in het spel. Dat soort speler was Witsel nu eenmaal niet.

Ergens is het dan logisch dat hij niet meer in de plannen van Tedesco paste. Die ook had gezien dat het voorbije WK het toernooi te veel was voor de middenvelder. Hij was op het hoogste niveau over zijn eigen hoogtepunt heen.