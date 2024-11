Van "legendarische concurrenten" naar lotgenoten: de bijzondere reünie van Vardy en Van Nistelrooij

Flashback naar 28 november 2015. Voor Jan met de pet toen een dag als een ander, maar niet voor Jamie Vardy . Op een koude winternacht vervulde de cultspits toen zijn sprookje: hij scoorde tegen Man. U voor Leicester City in 11 (!) opeenvolgende Premier League-wedstrijden. Tot op vandaag deed niemand ooit beter. Wie de Engelsman toen van de tabellen schoot? Jawel, zijn nieuwe coach Ruud van Nistelroo ij. Of hoe de cirkel rond is. De Nederlander toonde zich terug in de tijd wel van zijn sportiefste kant: "Knap gedaan Vardy! Jij bent nu de nummer één en je verdient het."

Het droomjaar van Vardy en Leicester werd toen beloond met de titel, de eerste in hun clubgeschiedenis.



Negen jaar later ziet de wereld er helemaal anders uit. Vardy maakte ondertussen al een degradatie én nieuwe promotie mee en vecht nu opnieuw om een verlengd verblijf in de Premier League.



Een strijd die hij dus samen moet aangaan met zijn voormalige "concurrent" Van Nistelrooij, die vol vertrouwen aan het roer komt te staan.



"Iedereen die ik sprak was positief over de club. Ik kijk er naar uit alles te geven voor Leicester."



En good old Jamie? Die is op zijn 37e nog steeds levensbelangrijk voor de club die hem grootgemaakt heeft. 4 goals en 2 assists staan er dit seizoen al achter zijn naam. En nog altijd hongerig naar meer.