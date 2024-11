Wout Faes heeft opnieuw boter op het hoofd: samen met Leicester gaat hij pijnlijk onderuit bij Brentford

De kelk moet duidelijk tot op de bodem geledigd worden.



Bij een zware 4-1 nederlaag gaan de blikken natuurlijk meteen naar de defensie. Laat daar nu Rode Duivel Wout Faes een levensbelangrijke schakel van zijn.



Onze landgenoot verkeert niet in hoogvorm - vorige week liet hij nog onmondig een doelpunt toe - en die negatieve lijn trok hij op bezoek bij Brentford door.



Niet dat Faes de enige schuldige is voor de vier tegengoals, maar hij deelt wel serieus mee in de malaise.



Bij het eerste doelpunt stapte hij net op het verkeerde moment uit, bij de 0-2 en 0-3 liet hij zich dan weer veel te simpel weglokken uit het centrum. Het laatste doelpunt was een snelle bal in zijn rug, ook daar reageerde hij iets te laat.