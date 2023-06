Eden Hazard in open wagen uitgezwaaid als Rode Duivel: "Mijn toekomst? Ik moet nog nadenken"

Een staande ovatie voor een icoon.



Tijdens de rust van België - Oostenrijk zwaaiden en applaudisseerden alle roodgeklede fans Eden Hazard nog een laatste keer toe.

De publiekslieveling beantwoordde zoveel liefde met een hartje.

Ook na de wedstrijd ging het (bescheiden) feestje nog door. Hazard kreeg een erehaag van zijn ex-ploegmaats, bedankte het publiek en zette in het gezelschap van zijn kinderen nog een laatste keer "Waar is dat feestje?" in.

“Ik onthoud de mooie momenten van veertien jaar bij de Rode Duivels", blikte Hazard terug op de avond.

Maar op dé grote vraag - gaat Hazard door als voetballer? - kwam er geen concreet antwoord.

"Ik heb drie jaar gerust (bij Real, red.) dus ik heb nog wat energie over", grapte Hazard bij RTBF. "Ik ga nu vakantie nemen en genieten met mijn kinderen. De toekomst? We zullen zien, ik moet er nog over nadenken."