Standard toont zich bedrijvigst, maar schiet weinig op met brilscore tegen Westerlo

Jonas De Roeck (Westerlo): "We mogen tevreden zijn met dit punt, we stonden defensief goed. Om te creëren was er te weinig geloof, omdat we te veel bezig waren met de nul te houden. Maar de clean sheet geeft wel vertrouwen, we moeten die stabiliteit hebben. Dan kan je beginnen denken aan de volgende stap, voor rust in balbezit en de vrije man vinden."

Carl Hoefkens (Standard): "Ik ben tevreden van deze match. Na een moeilijke twintig minuten hebben we het tempo meer en meer gedicteerd en van ons spel ben ik echt heel tevreden. Ik zie verbetering, ik zie nog meer van wat ik wou zien. We zijn er nog niet, maar dit is de enige manier om verder te komen. Ik ben blij met al mijn spelers, we verdienden vandaag absoluut de drie punten."