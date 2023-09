Vertonghen: "Eerst was defensie "te oud en te traag", nu moet Alderweireld terugkomen? Ik snap het niet"

"Nu voel ik me weer goed, fysiek en mentaal. Ik heb nog een contract voor één jaar bij Anderlecht. Ik ben 36 jaar, dan mag je wel al eens nadenken. Maar ik heb nog motivatie om nog even door te gaan."

Mikt hij nog op het record van Cristiano Ronaldo, die 201 caps op zijn naam heeft? "Nee, daar zal ik niet geraken", lacht Vertonghen. "Elke interland die ik nog kan spelen, is fantastisch. Ik zal nu zeker niet stoppen tot het EK, dan zien we wel waar ik sta en hoe ik me voel."

"Maar 150 is uiteraard ook mooi. Het maakt me niet minder trots. Het is heel leuk om recordinternational genoemd te worden."

"150 caps, het is een speciaal getal", aldus Vertonghen. "Het wordt een mooi moment. Specialer dan mijn 100 caps? Dat was de eerste keer dat een Belg die kaap bereikte, dus dat was zeker een speciaal moment."

Niemand die daaraan twijfelt, want onder de Duitse bondscoach is Jan Vertonghen de natuurlijke leider van de defensie. Daar heeft hij zelfs geen aanvoerdersband voor nodig. "Ik heb mijn rol geaccepteerd. Romelu Lukaku neemt de rol van aanvoerder geweldig op zich."

Vertonghen: "Kwaliteit die we nu hebben, is ook niet mis"

Vertonghen doet ook zijn best om te helpen in die leercurve. "Ik doe het bij de Rode Duivels zoals ik het met Zeno Debast doe bij Anderlecht. Ik leg wedstrijdsituaties uit, ik probeer vragen te beantwoorden en ik probeer bij te sturen tijdens de wedstrijd. Ik wil hen iets bijleren, zoals Kompany mij veel heeft geleerd."

"Ik vind ook niet dat we de jongere verdedigers nu moeten vergelijken met bijvoorbeeld Vincent Kompany. Vincent is de beste verdediger met wie ik heb samengespeeld. Het is niet eerlijk om dan te gaan vergelijken."

"Een paar maanden geleden was onze defensie nog "te oud en te traag". En nu roepen ze om Alderweireld terug te halen? Dat snap ik niet. En het is niet respectvol naar de andere jongens toe."

"Ik focus op de jongens die hier zijn", is Vertonghen duidelijk. "Zij doen het goed, dus het is niet respectvol om dan te spreken over de jongens die gestopt zijn."

In de kwalificatiematchen slikten de Rode Duivels nog maar één tegengoal. Toch wil ook bondscoach Tedesco zich niet blindstaren op die statistiek. "Dat is belangrijk, maar dat is niet het volledige verhaal", gaf de bondscoach toe.

"Het zou te gemakkelijk zijn om te zeggen dat alles top is. We moeten in detail gaan bij de prestaties van de verdediging. Bij momenten moeten we iets dieper zakken of meer druk zetten, maar daar werken we aan."

"Wout en Arthur zijn erg jong en zullen fouten maken. Het is een stevige strijd op dit niveau. Het is aan de jongens om zich te tonen en ik zal de jongens opstellen die het beste presteren."

Ondanks de verjonging van de selectie, denkt Vertonghen niet dat de Rode Duivels nog onder de ondergrens zullen zakken. "Vroeger, in de tijden van "mathematisch kan het nog", kwamen we vaak niet met 3 punten terug uit landen als Azerbeidzjan", aldus de verdediger. "We hebben nu de kwaliteiten om mindere matchen tot een goed einde te brengen."

"Misschien lopen we ooit wel nog eens een eindronde van een groot toernooi mis door wat voor reden ook, maar met de kwaliteit die er nu is, moeten we ons altijd plaatsen. We zijn verwend geweest met in elke linie een topspeler te hebben, maar de kwaliteit die we nu hebben, is ook niet mis."