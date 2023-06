Carl Berteele gelooft dat Cats nog meer geschiedenis kunnen schrijven: "Hét moment om titel te pakken"

Het was nagelbijten tot de laatste buzzer, maar de Belgian Cats staan voor het eerst in de finale van het Europees Kampioenschap. "Historisch? Dat mag je nu wel zeggen", bevestigt Berteele.

Bondscoach Rachid Méziane is one of the girls. Hij creëert een sfeer waarbij iedereen aan elkaar hangt.

Emma Meesseman blonk opnieuw uit. "Zeker in de eerste helft was ze uitmuntend", beaamt Berteele. "Ze was dominant en nam de Cats op sleeptouw met 18 punten."

"Ze werd ook weer stevig aangepakt en langs alle kanten belaagd. Maar ze staat erboven. Ik zeg het nog eens: we mogen het niet normaal vinden wat Meesseman presteert. Ze wil altijd weer de beste zijn en haar ploeg naar boven trekken."

Ook bondscoach Rachid Méziane speelt een belangrijke rol in het EK-succes. "Hij is one of the girls", lacht Berteele. "Normaal houdt een coach een beetje afstand en staat die boven de ploeg."

"Niet zo bij Méziane. Hij is een vaderfiguur, een teddybeer. Overal waar hij komt, geeft hij een handje en doet hij een praatje. Hij is een deel van de groep en dat creëert een sfeer binnen het team waarbij iedereen aan elkaar hangt. Het is een bende vriendinnen."