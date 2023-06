"Het teamgevoel bij de Belgian Cats was nog nooit zo sterk. Veruit!"

Israël, Tsjechië, Italië en in de kwartfinales ook Servië werden met vaak indrukwekkend basketbal opzij geschoven door de Belgian Cats. Sportief manager Sven Van Camp durft hardop te dromen.

"Volgens mij is met deze kern het hoogst haalbare mogelijk. Dit is het moment om goud te halen, ook al schreeuwen we dat niet van de hoogste daken."

Zijn de Cats nu dan op hun top? "Ik zou natuurlijk heel graag zeggen dat we zo nog een aantal jaar voort kunnen. Maar het is duidelijk dat de vrouwen met de meeste ervaring nu op hun best zijn."

"Maar wat het teamgevoel betreft, zitten ze zéker op hun hoogste top. Tot nu toe althans. Veruit. Als je ziet hoe er in de kleedkamer gevierd wordt. Het enthousiasme spat ervan af, zowel op als naast het veld."

"De energie die nu in de groep heerst, is ongelooflijk. Het plezier dat we naast het veld hebben, vertaalt zich op het terrein. Het is gewoon fantastisch."