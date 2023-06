Emma Meesseman na demonstratie tegen Servië: "Ze wisten niet wat hen overkwam"

"We hadden op voorhand gezegd dat we Servië niet wilden laten dicteren hoe wij onze match zouden spelen. En dat hebben we ook 40 minuten gedaan. Ik denk dat Servië niet wist wat hen overkwam."

"We hebben vanaf de 1e seconde duidelijk gemaakt dat we hier met een doel waren. We wisten ook dat zij fysiek zouden spelen en daar waren wij echt klaar voor", vertelt Meesseman.

Een blitzkrieg was het, waarmee de Belgian Cats Servië al in het 1e quarter de adem afsneden. Emma Meesseman en co openden de match met een 14-0, na 10 minuten prijkte er 28-8 op het scorebord.

"De halve finales? Ik ga er niet te veel over zeggen, maar we zullen klaar zijn, wie we ook treffen. En zij zullen ook klaar zijn voor ons."

"Maar het is natuurlijk wel leuk om het op deze manier te doen, in deze sfeer, met dit publiek, met onze bank. Het was fantastisch. Op deze manier een kwartfinale winnen, daar ben ik heel trots op."

Ondanks de nieuwe Belgische glansprestatie op dit EK predikt Meesseman wel rust. "We mogen niet beginnen te zweven. We hebben nu wel een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi, maar voor de rest hebben we op dit EK nog niets in handen", klinkt het.

Bondscoach Méziane: "We zijn op de goeie weg"

"Of dit een droom was? Dat weet ik niet, maar we moeten wel durven te dromen", was de eerste reactie van bondscoach Rachid Méziane na de demonstratie tegen Servië. "Met die ingesteldheid zijn we ook aan de match begonnen."

"We tonen dag na dag dat we steeds sterker worden en dat tegen onze concurrenten. Landen die ook met ambitie naar hier gekomen zijn."

"Vandaag was het belangrijk om Servië geen vleugels te geven bij het begin van de wedstrijd. We wilden sterk starten en Servië geen kans geven. We kennen hun sterke punten. Zij blijven altijd vechten. Het was zaak om onze focus goed te behouden."

"Ik ben trots op wat we als ploeg bereikt hebben. We hebben de kloof intact gehouden met solide spel. In de 2e helft zag je ook hoe onze bank wat meer bevrijd kon spelen. Dat was ook de verdienste van onze starters, die daar een belangrijke rol in spelen."

"Het ticket voor het olympische kwalificatietoernooi is binnen. Dat was de eerste stap. Nu komen we dichter bij de medailles. Ik geloof heel hard dat deze ploeg tot het einde kan gaan. We zijn op de goeie weg. We moeten bescheiden blijven, maar ook ambitieus zijn. Het is niet pretentieus om te zeggen dat we voor goud gaan."