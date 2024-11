Alweer een EK of WK in ons land? Waarom sportfederaties zo graag internationale kampioenschappen naar België halen

Waarom is ons land zo tuk op het organiseren van grote sportevenementen, zoals het WK hockey in 2026 of het EK basketbal in 2027? En brengen zulke toernooien ook altijd geld in het laatje? Niet altijd zo blijkt. Sporza Daily sprak met enkele ervaringsdeskundigen.

Met de organisatie van de (groepsfase) van het EK basketbal in 2027 komt er over enkele jaren opnieuw een groot basketbalevenement naar ons land. Eerder waren er al de olympische kwalificatietoernooien (2020 en 2024), met tussendoor ook nog het WK 3x3 in 2022.

"Het is een doelbewuste strategie die deel uitmaakt van ons beleidsplan", vertelt Koen Umans, CEO van Basketbal Vlaanderen. "Het is onze ambitie om per olympiade 2 events met internationale uitstraling te organiseren. Vóór het EK in 2027 hebben we ook nog het EK 3x3 in 2026."

Umans geeft grif toe dat de Belgian Cats een dankbare locomotief zijn. "Ons ledenaantal bij de vrouwen is sinds 2017 met 45 procent gegroeid. Daar is het succes van de Cats niet vreemd aan. Ook dat is beleid: we willen het succes van de Cats vertalen naar ledeninstroom."