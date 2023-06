Imponerende Belgian Cats vernederen titelverdediger Servië en spelen halve finale op EK

Wat tijdens de groepsfase al duidelijk was, kwam helemaal tot uiting in de kwartfinales van het EK: deze Belgian Cats zijn op een missie en iedereen moet wijken.



Ook titelverdediger Servië - weliswaar een team in transitie - werd gewogen en te licht bevonden door een alweer indrukwekkend sterk België.



Twee jaar geleden had Servië deze Belgian Cats nog uit de EK-finale gehouden na een thriller in Valencia, maar met dat trauma maakten Emma Meesseman en co vandaag komaf in Ljubljana. En hoe.

Een radeloos Servië keek in geen tijd tegen een 14-0 aan, een klap die de uittredende kampioen nooit meer te boven zou komen.

De uitblinkers in een fantastisch 1e helft waren legio: Linskens met scores en blockshots, dirigent Allemand met assists en rake shots, bommenwerper Vanloo met driepunters en allrounders Delaere en Meesseman met al de rest wat nodig was om Servië in een wurgreep te houden. Ruststand: 49-31.

Héél even zagen we een Servische opflakkering in het begin van de 2e helft, maar die werd snel in de kiem gesmoord door een collectief sterk België. En waar het in de 1e 25 minuten nog vooral de starters waren die Servië overklasten, kwamen in het laatste kwartier ook de invallers opdagen.





Het ruime verschil en de goeie invalbeurten van onder meer Résimont en Lisowa zorgen ervoor dat bondscoach Méziane zijn basiskwintet wat extra rust kon gunnen.



Toch haalde de Fransman in het slot nog even Emma Meesseman van stal en al snel bleek waarom. Met een assist op Becky Massey maakte de Belgische sterkhouder haar triple double vol: dubbele cijfers qua punten (15), rebounds (13) en assists (10).



Zelf zal ze wellicht de schouders ophalen - als ultieme ploegspeler geeft Meesseman enkel om winnen - maar het was wel veelbetekenend dat dit pas de allereerste triple-double was in de geschiedenis van het EK.



Met een klinkende overwinning en een stukje EK-historie mag België dus naar de halve finales. Daarin wacht zaterdag Frankrijk of Montenegro. Met een plaats in de top 4 van het EK zijn de Belgian Cats bovendien ook al zeker van deelname aan het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2024.