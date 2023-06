Fenomenale Emma Meesseman verbluft met allereerste triple-double ooit op een EK

15 punten, 13 rebounds en 10 assists. Een ware demonstratie.

In de kwartfinale tegen Servië liet Emma Meesseman opnieuw zien waarom ze dé favoriet is in de race naar de titel van MVP. Naast haar indrukwekkende triple-double wist ze ook nog eens 5 steals te verzamelen. Een ongekende prestatie.