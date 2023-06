"The greatest passing display of all time": Belgian Cats schrijven geschiedenis op EK

In de demonstratie tegen Israël zagen we nog eens het vloeiende samenspel waarmee de Belgian Cats zichzelf enkele jaren geleden op de mondiale basketbalkaart plaatsten.



Met snelle passes en onzelfzuchtig basketbal speelden de Belgische vrouwen hun tegenstander helemaal zoek. Het bij momenten fantastische teamwork was ook goed voor een record, eentje dat - hoe kan het ook anders - al in handen was van de Belgian Cats.

Die deelden tegen Israël liefst 37 assists uit, waarmee ze beter deden dan 2 jaar geleden in hun EK-match tegen Slovenië. Toen bleven de Belgen steken op 35 assists.

Met de verbetering van hun record oogsten de Cats alvast lof op de officiële Twitter-account van EuroBasket 2023. Daar wordt gesproken van "The greatest passing display of all time".