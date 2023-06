Onervaren Israël, met Amerikaanse ster als uithangbord, rekent op thuispubliek tegen Cats

Israël in 5 cijfers

Als gastland geplaatst voor EK

Ze waren niet in staat om te winnen van Letland, maar behaalden wel 2 keer een verrassende overwinning tegen Zweden, toch een team dat in de voorbije 2 EK's telkens de kwartfinales haalde.

Israël was als een van de 2 gastlanden al zeker van een EK-ticket, maar speelde toch mee in de voorrondes om competitieritme te behouden. Het werd 2e in een poule met Letland en Zweden.

De eerste match van de Belgen op het EK is in en tegen Israël. De Israëlische vrouwen zijn er na vijf gemiste EK’s eindelijk nog eens bij.

Laagst gerangschikte land op dit EK

Ploeg teert op eigen Israëlische competitie

Israël kan sinds kort een beroep doen op de Amerikaans genaturaliseerde Jennie Simms. De 23-jarige sterspeelster heeft een verleden in de WNBA en is actief bij Ramla, een team uit Israël.



De ploeg staat of valt met Simms, maar houd straks ook Alyssa Baron in de gaten. Baron is in de laatste matchen gemiddeld goed voor 20 punten per wedstrijd en lijkt daarmee helemaal klaar te zijn voor dit EK.

Ook kapitein Eden Rotberg zal veel minuten maken op het veld en daarmee een belangrijke rol spelen voor de relatief onervaren ploeg.



Een andere naam die bij de Belgian Cats Julie Vanloo, Laure Resimont en Becky Massey mogelijk een belletje doet rinkelen, is die van Alexandra Cohen. De 30-jarige Amerikaans-Israëlische was er net als het Belgische trio vorig jaar bij op het WK 3x3 in Antwerpen. Ook Tslil Vaturi en Daniel Raber deden mee aan dat WK.

De meeste speelsters van het team spelen in de Israëlische competitie. Met veel vrouwen die op clubniveau samenspelen, zullen er ook veel automatismen in de groep zitten. De enige die niet in haar eigen land actief is, is de 21-jarige Lior Garzon. Zij speelt voor het universiteitsteam van Oklahoma State.

Interessant is dat Israël nog geen wedstrijden speelde tegen het huidige Belgische team. Het is voor deze Belgian Cats dus nog een onbeschreven blad in hun geschiedenis.