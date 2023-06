Alles wat u moet weten over het EK basketbal met de Belgian Cats

Wanneer vindt het plaats?

De halve finales worden gespeeld op zaterdag 24 juni en een dag later, op zondag 25 juni, weten we wie Servië opvolgt als Europees kampioen.

Waar wordt er gespeeld?

De organisatie van het EK is dit jaar in handen van 2 landen: Israël en Slovenië.

In de groepsfase spelen de landen uit poule A en B hun wedstrijden in Tel Aviv (Isr). De landen uit poule C en D spelen hun groepsmatchen in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Ook de eventuele barragematchen voor de kwartfinales worden gespeeld in Israël of Slovenië.

Vanaf de kwartfinales worden alle wedstrijden afgewerkt in de Arena Stozice in Ljubljana. Die sporttempel, de thuisbasis van de Sloveense topclub Olimpija Ljubljana, biedt plaats aan bijna 12.500 toeschouwers.